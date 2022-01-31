В Україні із завтрашнього дня розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО: що потрібно знати

Усього ЗНО проведуть з 13 навчальних предметів, з яких безкоштовними будуть 5. За кожне додаткове тестування учням доведеться платити окремо.

У вівторок, 1 лютого, розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року (ЗНО). Про це у Telegram повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

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"Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів держбюджету пройти тести максимум із 5 навчальних предметів, загалом ЗНО проходитиме з 13 предметів", — повідомив міністр.

Як нагадує Міністерство освіти і науки України, якщо учасники ЗНО бажають пройти тестування з більше ніж 5 предметів, то вони зможуть зробити це коштом фізичних та юридичних осіб. Цю норму запровадили у 2021 році.

Так, щоб додатково здати тестування з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, іспанська чи французька) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість ЗНО з інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) складе 354 грн .

Не пізніше 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде вказано час та місце проведення ЗНО.

Основна сесія ЗНО у 2022 році проходитиме з 23 травня до 17 червня. Результати тестування будуть опубліковані до 30 червня 2022 року.

Основна сесія ЗНО-2022 пройде за таким розкладом:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова та література — 31 травня;

математика — 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України — 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Раніше Фокус розбирався, чому минулого року третина учнів провалила ЗНО з математики, не набравши мінімального прохідного балу.

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