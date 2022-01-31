В Украине с завтрашнего дня начинается регистрация на основную сессию ВНО: что нужно знать

Всего ВНО проведут по 13 учебным предметам, из которых бесплатными будут 5. За каждое дополнительное тестирование ученикам придется платить отдельно.

Во вторник, 1 февраля, начнется и продлится до 9 марта регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2022 года (ВНО). Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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"Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств госбюджета пройти тесты максимум из 5 учебных предметов, в общей сложности ВНО будет проходить по 13 предметам", — сообщил министр.

Как напоминает Министерство образования и науки Украины, если участники ВНО желают пройти тестирование по более чем 5 предметам, то они смогут сделать это на средства физических и юридических лиц. Эту норму ввели в 2021 году.

Так, чтобы дополнительно сдать тестирование по одному из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость ВНО по другим учебным предметам (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 грн.

Не позднее 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения ВНО.

Основная сессия ВНО в 2022 году будет проходить с 23 мая по 17 июня. Результаты тестирования будут опубликованы до 30 июня 2022 года.

Основная сессия ВНО-2022 пройдет по такому расписанию:

физика — 23 мая;

химия — 26 мая;

украинский язык и литература — 31 мая;

математика — 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки — 6 июня;

английский язык — 7 июня;

история Украины — 10 июня;

география — 14 июня;

биология — 17 июня.

Ранее Фокус разбирался, почему в прошлом году треть учеников провалила ВНО по математике, не набрав минимального проходного балла.

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