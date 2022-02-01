У Києві група хуліганів жорстоко побила двох літніх жінок

У жінок не забрали нічого з речей, тому їхні родичі гадають, що нападники просто розважалися.

У Києві вранці 1 лютого дві літні жінки отримали тяжкі травми, зазнавши нападу хуліганів. Одна з потерпілих уранці прямувала на роботу. Подробиці нападу повідомив її син у телеграм-каналі "Dtp.kiev.ua".

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Побиття сталося в Оболонському районі столиці. 61-річна жінка вранці прямувала на роботу вулицею Йорданською, коли на неї напали хулігани. Її син розповів виданню "Сегодня", що мати одночасно били кілька людей.

"Такий висновок ми зробили, побачивши сліди від ударів — у неї гематоми на всій голові, наносилися удари по вухах. У мами у двох місцях зламана щелепа, є зміщення та дуже великий набряк", — каже він.

Напад був раптовим, бо жінка не запам'ятала хуліганів. У потерпілої не забрали телефон і гроші, тому син упевнений, що злочинці просто розважалися.

Буквально через десять хвилин після першого нападу було побито іншу жінку, яка йшла тією ж вулицею. Її били ще з більшою жорстокістю — вона потрапила до реанімації. Родичів другої постраждалої наразі не знайшли.

Що відомо поліції?

На офіційному сайті Національної поліції немає повідомлення про подію. Проте спікерка поліції Оболонського району Києва Діана Шутько підтвердила журналістам факт побиття жінок. Вона повідомила, що обидва випадки кваліфіковані за статтею КК "Нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості". Наразі поліція веде розслідування.

Водночас видання "Страна" стверджує, що злочин скоїли дорослі чоловіки віком майже 30 років. Ці дані слідство нібито отримало з камер відеоспостереження.

Подібний інцидент стався раніше на проспекті Перемоги у Шевченківському районі Києва. Тоді побили та пограбували відомого журналіста Андрія Куликова. Зловмисники після побиття забрали в телеведучого телефон, банківську картку та 3 000 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі суд за побиття засудив чоловіка до читання дитячого роману. Інцидент виник через машину дружини, яку нібито подряпав невідомий. Крім читання роману, чоловікові, ім'я якого не називається, доведеться заплатити 850 грн штрафу.