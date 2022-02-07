Я не пропонував айтішникам відмовитися від "ФОПів" чи співпраці з юрособами, — Гетманцев (відео)

Голова комітету Верховної Ради вирішив відповісти на звинувачення Сергія Притули, закликавши його "не хайпити на маловідомих темах".

4 лютого на офіційному Youtube-каналі Сергія Притули з'явилося відео, у якому він розкритикував голову Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева за знищення спрощеної системи оподаткування. Гетманцев виступив із зустрічним відео та відповів Притулі.

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"Це — голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він хоче погробити спрощену систему оподаткування в Україні. Ідея не нова: свого часу спроби ліквідувати ФОП робили і Микола Азаров, і Ніна Южаніна. До ФОП Гетманцев та його команда пробираються вже давно. А з 21 січня він закинув пробну кулю у вигляді ідеї заборонити ФОП 3 групи співпрацювати з юрособами. Мовляв, таким чином вдасться здолати айтішників, яких офіційно до штату не беруть і податків за це не платять", — заявив у своєму відео Сергій Притула.

[ + – ] Сергій Притула висловився в бік Данила Гетманцева.

Голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики розкритикував та відповів на відео шоумена Сергія Притули, який заявив, що той хоче "вбити спрощену систему оподаткування".

"Зазвичай я не коментую заяви малограмотних блогерів з приводу публічних фінансів, але Сергій Притула позиціює себе як політик і прагне потрапити у велику політику. Він бере участь у якихось виборах, створює свою політичну команду, хоче взяти владу. Тому мені здається, що його команді будуть корисні деякі мої поради... Вони дуже прості: не хайпити на невідомих речах... А якщо не вистачає часу вивчити, що таке публічні фінанси і як вони працюють, варто почитати першоджерела, які ти коментуєш і намагаєшся спростувати. Ніколи Гетманцев не пропонував відмовитися айтішникам від ФОП або співпраці з юридичними особами", — заявив у своєму відео Данило Гетманцев.

Голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики акцентував у своєму зверненні, що він пропонував усім жителям України (не лише працівникам сфери IT) зменшити оподаткування доходів удвічі:

"Я пропонував зменшити оподаткування доходів удвічі та взаємно відмовитися від будь-яких схем щодо ухилення від оподаткування, які існують. Чи це по-європейськи? — По-європейськи. Упевнений, що політична сила, яку зараз формує пан Притула, підтримає ці європейські підходи.

[ + – ] Відповідь Гетманцева Сергію Притулі.

Також Гетманцев розповів Сергію Притулі, як правильно давати оцінку виконаним обіцянкам президента України:

"Якщо ти коментуєш або даєш оцінку обіцянкам президента України — не полінуйся, зайди хоча б на сайт ВР, сайт президента або в стрічку новин, і подивися, чи виконуються обіцянки насправді. "Дія City" вже існує на рівні закону, вже введена. Це унікальний правовий режим для IT-фахівців, якого не існує ніде у світі. Це 5% ПДФО, це зменшена ставка ЄСВ, це їхні контракти, це податок на виведений капітал та ще багато класних речей, які роблять "Дія City" унікальною. Тому білоруси і їдуть до нас, адже в нас є такий правовий режим і ввів його Зеленський. Хочу побажати пану Притулі вчитися і читати. Тільки читаючи та аналізуючи — ти стаєш розумнішим. Будь-яку реформу пропоную почати із себе", — підсумував Данило Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Сергій Притула створює нову політичну партію. Він розраховує, що політсила візьме участь у виборах до Ради. 19 січня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити оформляти співробітників "ФОПами", щоб у скарбницю йшов повний обсяг податків. Про це в інтерв'ю розповів Данило Гетманцев.