Я не предлагал айтишникам отказаться от "ФОПов" или сотрудничества с юрлицами, - Гетманцев (видео)

Председатель комитета Верховной Рады решил ответить на обвинения Сергея Притулы, призвав его "не хайпить на малоизвестных темах".

4 февраля на официальном Youtube-канале Сергея Притулы появилось видео, в котором он раскритиковал председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева за уничтожение упрощенной системы налогообложения. Гетманцев выступил со встречным видео и ответил Притуле.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Это — председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он хочет угробить упрощенную систему налогообложения в Украине. Идея не новая: в свое время попытки ликвидировать ФЛП делали и Николай Азаров, и Нина Южанина. К ФЛП Гетманцев и его команда пробираются уже давно. А с 21 января он закинул пробный шар в виде идеи запретить ФЛП 3 группы сотрудничать с юрлицами. Мол, таким образом удастся одолеть айтишников, которых официально в штат не берут и налогов за это не платят", — заявил в своем видео Сергей Притула.

[ + – ] Сергей Притула высказался в сторону Даниила Гетманцева.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике раскритиковал и ответил на видео шоумена Сергея Притулы, который заявил, что тот хочет "убить упрощенную систему налогообложения".

"Обычно я не комментирую заявления малограмотных блогеров по поводу публичных финансов, но Сергей Притула позиционирует себя как политик, и стремится попасть в большую политику. Он берет участие в каких-то выборах, создает свою политическую команду, хочет взять власть. Поэтому мне кажется, что его команде будут полезны некоторые мои советы. Они очень простые: не хайпить на неизвестных вещах. А если не хватает времени изучить, что такое публичные финансы и как они работают, стоит почитать первоисточники, которые ты комментируешь и пытаешься опровергнуть. Никогда Гетманцев не предлагал отказаться айтишникам от ФЛП или сотрудничества с юридическими лицами", — заявил в своем видео Даниил Гетманцев.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике акцентировал в своем обращении, что он предлагал всем жителям Украины (не только работникам сферы IT) уменьшить налогообложение доходов в два раза:

"Я предлагал уменьшить налогообложение доходов вдвое и взаимно отказаться от каких-либо схем по уклонению от налогообложения, которые существуют. По-европейски ли это? — По-европейски. Уверен, что политическая сила, которую сейчас формирует господин Притула, поддержит эти европейские подходы.

[ + – ] Ответ Гетманцева Сергею Притуле.

Также Гетманцев рассказал Сергею Притуле, как правильно давать оценку выполненным обещаниям президента Украины:

"Если ты комментируешь или даешь оценку обещаниям президента Украины — не поленись, зайди хотя бы на сайт ВР, сайт президента или в новостную ленту, и посмотри, выполняются ли обещания на самом деле. "Дія City" уже существует на уровне закона, уже введена. Это уникальный правовой режим для IT-специалистов, которого не существует нигде в мире. Это 5% НДФЛ, это уменьшенная ставка ЕСВ, это их контракты, это налог на выведенный капитал и еще много классных вещей, которые делают "Дія City" уникальной. Поэтому белорусы и еду к нам, ведь у нас есть такой правовой режим и ввел его Зеленский. Хочу пожелать господину Притуле учиться и читать. Только читая и анализируя — ты становишься умнее. Любую реформу предлагаю начать с себя", — подытожил Даниил Гетманцев.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Сергей Притула создает новую политическую партию. Он рассчитывает, что политсила примет участие в выборах в Раду. 19 января стало известно, что в Украине хотят запретить оформлять сотрудников "ФОПами", чтобы в казну шел полный объем налогов. Об этом в интервью рассказал Даниил Гетманцев.