Людей масово евакуювали: у Львові повідомили про замінування всіх шкіл, дитсадків і ТЦ

За інформацією журналістів, нова хвиля мінувань уже сьома з початку року. Винуватцям загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

11 лютого невідомі відправили до Служби безпеки України листа про замінування всіх шкіл, дитячих садків і торгових центрів. Інформацію вже підтвердила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська, пише "Суспільне Львів".

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Анонімне повідомлення надійшло близько 15:30, і вже зараз відбувається евакуація в 31 навчальному закладі. Відвідувачів торгових центрів евакуювали без паніки та пригод, за всіма адресами працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та патрульна поліція.

За поточний рік це вже 7 випадок у Львові, коли до профільних служб надходять повідомлення про мінування. Аналогічні випадки сталися 12, 17,18, 21 та 27 січня та 9 лютого. На щастя, вибухівку в жодному випадку не знайшли.

Згідно з українським законом, лжемінери будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. За такі "жарти" їм загрожує покарання за ч.1 ст. 259 (хибне повідомлення про загрозу безпеці), яке карається позбавленням волі від 2 до 5 років (4-8 років за повторний дзвінок). Також можливе покарання згідно із ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), який передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Києві "замінували" Офіс Зеленського. Жодної вибухівки фахівці не знайшли. Також у січні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій київського метро. Через це довелося закрити станції на вхід і вихід.