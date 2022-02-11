Людей массово эвакуировали: во Львове сообщили о минировании всех школ, детсадов и ТЦ

По информации журналистов, новая волна минирований уже седьмая с начала года. Виновникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

11 февраля неизвестные отправили в Службу безопасности Украины письмо о минировании всех школ, детских садов и торговых центров. Информацию уже подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, пишет "Суспільне Львів".

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Анонимное сообщение поступило около 15:30 и уже сейчас проходит эвакуация в 31 учебном заведении. Посетителей торговых центров эвакуировали без паники и происшествий, по всем адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и патрульная полиция.

За текущий год это уже 7 случай во Львове, когда в профильные службы поступают сообщения о минировании. Аналогичные случаи произошли 12, 17,18, 21 и 27 января и 9 февраля. К счастью, взрывчатку ни в одном из случаев не нашли.

Согласно украинскому закону, лжеминеры будут притянуты к уголовной ответственности. За такие "шутки" им грозит наказание по ч.1 ст. 259 (ложное сообщение об угрозе безопасности), которое карается лишением свободы от 2 до 5 лет (4-8 лет за повторный звонок). Также возможно наказание согласно ч. 1 ст. 258 (террористический акт), которое подразумевает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Киеве "заминировали" Офис Зеленского. Никакой взрывчатки специалисты не нашли. Также в январе поступило сообщение о минировании трех станций киевского метро. Из-за этого пришлось закрыть станции на вход и выход.