У Держприкордонслужбі прокоментували чутки про заборону в'їзду росіян в Україну

За словами спікера відомства Андрія Демченка, росіянам перед поїздкою до нашої країни необхідно вивчити правила перетину держкордону.

Україна не посилювала правила в'їзду на територію країни громадянам Російської Федерації. Цю інформацію повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, чутки з Telegram-спільноти про те, що з 12 лютого українські прикордонники відмовляють громадянам Росії у в'їзді на територію України, є дезінформацією.

"Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, і прикордонники його чітко дотримуються", — продовжив Андрій Демченко, коментуючи інформацію про зміну порядку в'їзду в Україну.

Спікер Держприкордонслужби нагадав, що прикордонники щодня відмовляють десяткам іноземних громадян у перетині державного кордону з різних причин. Деякі туристи, за словами Демченка, не можуть надати необхідні документи, підтвердити мету свого візиту до України, або мають офіційну заборону на в'їзд до нашої країни.

Спікер у спілкуванні з журналістами наголосив, що серед таких іноземців є і громадяни Російської Федерації, яким перед поїздкою до нашої країни також необхідно вивчити правила перетину держкордону.

Разом з цим агентство РБК, посилаючись на свої джерела в силових відомствах, стверджує, що громадян Росії і Білорусі дійсно почали посилено перевіряти при проходженні державного кордону.

За словами журналістів, прямої юридичної заборони на в'їзд на територію України немає, проте прикордонники ретельно оглядають мешканців сусідніх країн. Це стосується громадян призовного віку від 18 до 60 років.

"Це (ретельні перевірки росіян та білорусів — ред.) — обґрунтований захід для недопущення в'їзду, скажімо так, небажаних осіб", — додало джерело в силових відомствах.

Нагадаємо, 12 лютого у соцмережах з'явилася інформація про те, що громадянам Російської Федерації масово відмовляють у в'їзді до України. За непідтвердженими даними, прикордонники вимагали від мешканців сусідньої країни надати документи, які б підтвердили мету візиту.

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