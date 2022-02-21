Евакуйованих жителів ОРДЛО дві доби тримають у холодних автобусах без їжі та сну, — Денісова (фото)

Омбудсмен закликала ООН і світову спільноту відреагувати на порушення Росією низки законів про права людини.

Жінки та діти, а також люди похилого віку з ОРДЛО, яких окупаційна "влада" евакуювала в Ростовську область РФ, близько двох діб перебувають без їжі та сну, перебуваючи в холодних автобусах. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

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Місця тимчасового розміщення, де планували поселити евакуйованих людей, зачинені.

Денісова зазначила, що таким чином російська влада порушує Четверту Женевську конвенцію, яка говорить про те, що держава-окупант зобов'язана забезпечувати громадянське населення всіма необхідними ресурсами. Йдеться про тимчасове житло, гаряче харчування, медичні послуги й так далі.

[ + – ] евакуйовані діти

[ + – ] людей розмістили в спортзалі

"Порушуючи статтю 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частина евакуйованих громадян України була розміщена в спортивній залі м. Таганрога Ростовської області", — написала уповноважена з прав людини.

У зв'язку з цим вона звернулася до колеги з РФ (уповноваженої з прав людини) Тетяни Москалькової та закликала забезпечити належні умови перебування громадян України ч РФ. Зокрема, Денісова закликала надати безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.

"Звертаюся до Генерального комісара УВКБ ООН, світової спільноти про негайне реагування на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта", — додала чиновниця.

Раніше Денісова повідомила, що окупаційна російська адміністрація розпорядилася залучати до військової служби неповнолітніх.

Нагадаємо, 18 лютого в "ДНР" і "ЛНР" почали евакуювати мешканців до Росії у зв'язку з очікуванням нападу ЗСУ.