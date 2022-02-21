Эвакуированных жителей ОРДЛО двое суток держат в холодных автобусах без еды и сна, - Денисова (фото)

Омбудсмен призвала ООН и мировое сообщество отреагировать на нарушение Россией ряда законов о правах человека.

Женщины и дети, а также пожилые люди из ОРДЛО, которых оккупационные "власти" эвакуировали в Ростовскую область РФ, около двух суток находятся без еды и сна, пребывая в холодных автобусах. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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Места временного размещения, где планировали поселить эвакуированных людей — закрыты.

Денисова отметила, что, таким образом, российская власть нарушает Четвертую Женевскую конвенцию, которая гласит о том, что государство-оккупант обязано обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами. Речь идет о временном жилье, горячем питании, медицинских услугах и так далее.

[ + – ] эвакуированные дети

[ + – ] людей разместили в спортзале

"В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области", — написала уполномоченная по правам человека.

В связи с этим она обратилась к коллеге из РФ (уполномоченной по правам человека) Татьяне Москальковой и призвала обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ. В частности, Денисова призвала предоставить бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь.

"Обращаюсь к Генеральному комиссару УВКБ ООН, мировому сообществу о немедленном реагировании на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта",- добавила чиновница.

Ранее Денисова сообщила, что оккупационная российская администрация распорядилась привлекать к воинской службе несовершеннолетних.

Напомним, 18 февраля в "ДНР" и "ЛНР" начали эвакуировать жителей в Россию в связи с ожиданием нападения ВСУ.