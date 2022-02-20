Оккупанты призывают на воинскую службу несовершеннолетних, - Денисова

Оккупанты привели в боевую готовность курсантов военных училищ. После этого стали забирать на улицах обычных подростков.

Оккупационная российская администрация распорядилась привлекать к воинской службе несовершеннолетних. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Эту информацию чиновнику сообщили партнерские правозащитные организации, работающие в ОРДЛО. Соответствующее распоряжение выдало так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР и ЛНР" после объявления всеобщей мобилизации на неподконтрольных правительству Украины территориях.

[ + – ] Агитационный плакат в Донецке

В первую очередь это коснулось учащихся так называемых "военных училищ ЛДНР", где под ружье поставили курсантов от 16 до 18 лет. Им был отдан приказ о приведении к боевой готовности с последующим участием в боевых действиях.

Кроме того, Денисова сообщает, что патрули боевиков прямо на улицах отлавливают молодых людей в рамках мероприятий по призову. При этом на службу отправляются ребята от 17 лет. Эту информацию подтверждает телеграм-канал "Типичный Донецк" со ссылкой на очевидцев.

Такие действия, подчеркивает чиновник, нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлечение детей к вооруженным конфликтам.

"Призываю Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, на временно оккупированных территориях, в ряды незаконных вооруженных формирований", — заявила уполномоченная по правам человека.

Также Денисова отметила, что в резолюции Совета безопасности ООН № 2427 (2018) отмечено, что к детям, которые были завербованы в нарушение применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться прежде всего как к жертвам нарушений международного права.

Напомним, 17 февраля СМИ сообщили о том, что в России началась скрытая мобилизация населения. По информации журналистов, почти во все регионы РФ приходят документы из военных комиссариатов с тем, что нужно найти кандидатов для резерва. В связи с этим в РФ чаще гуглить запрос "мобилизация". За последний месяц количество показов составило свыше 100 тысяч по всей России.