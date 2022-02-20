Окупанти призивають на військову службу неповнолітніх, — Денисова

Окупанти привели до бойової готовності курсантів військових училищ. Після цього стали забирати на вулицях звичайних підлітків.

Окупаційна російська адміністрація розпорядилася залучати до військової служби неповнолітніх. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

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Цю інформацію чиновнику повідомили партнерські правозахисні організації, які працюють у ОРДЛО. Відповідне розпорядження видало так зване "Міністерство державної безпеки ДНР та ЛНР" після оголошення загальної мобілізації на непідконтрольних уряду України територіях.

[ + – ] Агітаційний плакат у Донецьку

Насамперед це торкнулося курсантів " військових училищ ЛДНР ", де під рушницю поставили курсантів від 16 до 18 років. Їм був відданий наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях.

Крім того, Денисова повідомляє, що патрулі бойовиків прямо на вулицях відловлюють молодих людей у рамках заходів із призову. При цьому на службу відправляються хлопці та дівчата від 17 років. Цю інформацію підтверджує телеграм-канал "Типовий Донецьк" із посиланням на очевидців.

Такі дії, наголошує чиновник, порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів.

"Закликаю Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт та факти примусового заклику дітей, громадян України, на тимчасово окупованих територіях, до лав незаконних збройних формувань", — заявила уповноважена з прав людини.

Також Денисова зазначила, що у резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) зазначено, що до дітей, які були завербовані в порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитись насамперед як до жертв порушень міжнародного права.

Нагадаємо, 17 лютого ЗМІ повідомили про те, що в Росії почалася прихована мобілізація населення. За інформацією журналістів, до майже всіх регіонів РФ приходять документи з військових комісаріатів з тим, що потрібно знайти кандидатів для резерву. У зв'язку з цим у РФ частіше гуглити запит "мобілізація". За останній місяць кількість показів становила понад 100 тисяч у всій Росії.