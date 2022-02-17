Сто тисяч показів на місяць: чи почали в РФ частіше гуглити запит "мобилизация" (фото)

Останні місяці Росія активно нарощує військовий потенціал своїх військ біля кордонів України. На тлі цього кількість запитів про військові збори чи мобілізацію могли також зрости.

На тлі стягування російських військ до кордонів України, у Росії збільшилася кількість запитів у Google і Яндекс за словом "мобилизация". Про це свідчать дані Яндекс Вордстат і Google трендів.

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Мобілізація в Росії: дані Яндекс Вордстату

За останній місяць кількість показів становила понад 100 тисяч у всій Росії.

[ + – ] Запит "мобилизация" в РФ за останній місяць

Запит "мобилизация" найбільше шукали в Москві — 15 948 показів, Санкт-Петербурзі — 6 345 та Єкатеринбурзі — 1 651 запит. У Вордстаті не можна окремо вибрати країну для пошуку запитів, тому в списку є й українські міста.

[ + – ] Запит "мобилизация" у містах РФ та України Фото: скриншот

Найчастіше у Росії шукають запит "мобилизация", "мобилизация в россии", "военная мобилизация". За останній тиждень в РФ було 32 447 показів. Свого піку кількість запитів досягла 29 січня. Як видно з графіка, кількість запитів щодо "мобилизация" починаючи з кінця січня йде на спад, але актуальних даних на сьогоднішній день у сервісі ще немає.

[ + – ] Запит "мобилизация" з листопада по лютий у РФ

У яких регіонах найчастіше шукають інформацію щодо мобілізації в Росії?

Якщо розділити покази за федеральними округами, то найчастіше "мобилизацию" шукали в Центральному федеральному окрузі — 37 407. В інших регіонах РФ список виглядає так:

Приволзький федеральний округ — 19 232;

Сибірський федеральний округ — 12 409;

Північно-Західний федеральний округ — 12 401;

Південний федеральний округ — 9 704;

Уральський федеральний округ — 9 638;

Далекосхідний федеральний округ — 5 083;

Краснодарський край — 3 765;

Північно-Кавказький федеральний округ — 3 016.

Зазначимо, що саме Центральний федеральний округ межує з Україною, куди й перекидають військові частини РФ. Популярність запиту в Сибірському окрузі можна пояснити перекиданням військ звідти і з Далекого Сходу в Білорусь і, ймовірно, до кордонів з Україною.

[ + – ] Федеральні округи РФ разом з окупованим Кримом

При цьому в прикордонній з Україною Білгородській області запит щодо "мобилизации" шукають не дуже часто — 1 237 запитів.

Інші запити, пов'язані з військовою мобілізацією

Якщо подивитися статистику пошуку за запитом "сборы" або "военкомат", то таких показів менше, ніж восени, що може бути пов'язане із закликом на строкову службу.

[ + – ] Запит "сборы"

[ + – ] Пошук за запитом "военкомат"

Запит "военкомат" здебільшого був пов'язаний з номером, районом або адресою установи. Усього було понад 1 млн пошукових запитів.

[ + – ] Запит "военкомат"

А ось запит "сбор" гуглився за словом "военные сборы" приблизно 50 тисяч разів за останній місяць. Будь-яких стрибків із пошуку виявлено не було.

[ + – ] Пошук військових зборів

[ + – ] Пошук "военные сборы" у період із вересня по лютий

Мобілізація в Росії: які дані показують Google тренди

Сервіс Google Trends не показує певної кількості показів на запит "мобилизация" "сборы" або "российская мобилизация". Популярність пошуку порівнювали з іншими актуальними темами: "война" та "ковид".

[ + – ] Результати на запит "мобилизация" по території РФ

Порівняно із запитом "война" стає зрозуміло, що мобілізацію в Росії шукають не так часто. Таку різницю в результатах важко пояснити тим, що в РФ сервіси Яндекса більш популярні, ніж Google. Оскільки в січні 2021 року Google був найпопулярнішим пошуковиком у Росії.

[ + – ] Порівняння запиту "мобилизация" — синій колір та "война" — червоний колір [ + – ] Порівняння запиту "мобилизация" — синій колір, "война" — червоний колір і "ковид" — жовтий

За запитом "военные сборы" результати схожі на мобілізацію, її практично не гуглять. Те саме стосується і "военкомата".

[ + – ] Пошук за запитом "военные сборы" [ + – ] Пошук за запитом "военкомат"

Якщо порівняти "мобилизацию", "военные сборы" та "военкомат", то виходить, що військкомат шукали в рази частіше, ніж "мобилизацию" або "военные сборы".

[ + – ] "Военкомат" (синій), "мобилизация" (червоний) та "военные сборы" (жовтий)

Аналізуючи дані обох сервісів можна дійти висновку, що мобілізація в Росії досить непопулярна тема для пошуків, особливо якщо їх порівняти з актуальними темами коронавірусу або війни.

[ + – ] Кількість показів запитів "коронавирус" перевищила 32 млн

Нагадаємо, український журналіст опублікував документ, який може говорити про початок прихованої мобілізації для населення. Росія також продовжує перекидати війська до кордонів України.