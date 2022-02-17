Сто тысяч показов в месяц: начали ли в РФ чаще гуглить запрос "мобилизация" (фото)

Последние месяцы Россия активно наращивает военный потенциал своих войск у границ с Украиной. На фоне этого количество запросов о военных сборах или мобилизации могли также возрасти.

На фоне стягивания российских войск к границам Украины, в России увеличилось количество запросов в Google и Яндекс по слову "мобилизация". Об этом свидетельствуют данные Яндекс Вордстат и Google трендов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Мобилизация в России: данные Яндекс Вордстата

За последний месяц количество показов составило свыше 100 тысяч по всей России.

[ + – ] Запрос "мобилизация" в РФ за последний месяц

Запрос "мобилизация" больше всех искали в Москве — 15 948 показов, Санкт-Петербурге — 6345 и Екатеринбурге — 1651 запрос. В Вордстате нельзя отдельно выбрать страну для поиска запросов, поэтому в списке есть и украинские города.

[ + – ] Запрос "мобилизация" в городах РФ и Украины Фото: скриншот

Наиболее часто в России ищут запрос "мобилизация", "мобилизация в России", "военная мобилизация". За последнюю неделю в РФ было 32 447 показов. Своего пика количество запросов достигло 29 января. Как видно из графика, количество запросов по "мобилизации" начиная с конца января идет на спад, но актуальных данных на сегодняшний день, в сервисе еще нет.

[ + – ] Запрос "мобилизация" с ноября по февраль в РФ

В каких регионах чаще всего ищут информацию о мобилизации в России?

Если разделить показы по федеральным округам, то чаще всего "мобилизацию" искали в Центральной федеральном округе — 37 407. В других регионах РФ список выглядит так:

Приволжский федеральный округ — 19 232

Сибирский федеральный округ — 12 409

Северо-Западный федеральный округ — 12 401

Южный федеральный округ — 9704

Уральский федеральный округ — 9638

Дальневосточный федеральный округ — 5083

Краснодарский край — 3765

Северно-Кавказский федеральный округ — 3016

Отметим, что именно Центральный федеральный округ граничит с Украиной, куда и перебрасывают военные части РФ. Популярность запроса в Сибирском округе можно объяснить переброской войск оттуда и с Дальнего Востока в Беларусь и, вероятно, к границам с Украиной.

[ + – ] Федеральные округа РФ вместе с оккупированным Крымом

При этом в приграничной с Украиной Белгородской области запрос по "мобилизации" ищут не очень часто — 1237 запросов.

Другие запросы, связанные с военной мобилизацией

Если посмотреть статистику поиска по запросу "сборы" или "военкомат", то таких показов меньше, чем осенью, что может быть связано с призывом на срочную службу.

[ + – ] Запрос "сборы"

[ + – ] Поиск по запросу "военкомат"

Запрос "военкомат" в основном был связан с номером, районом или адресом учреждения. Всего было свыше 1 млн поисковых запросов.

[ + – ] Запрос по "военкомату"

А вот запрос "сбор" гуглился по слову "военные сборы" около 50 тысяч раз за последний месяц. Каких-либо скачков по поиску обнаружено не было.

[ + – ] Поиск военных сборов

[ + – ] Поиск "военные сборы" в период с сентября по февраль

Мобилизация в России: какие данные показывают Google тренды

Сервис Google Trends не показывает конкретного количества показов по запросу "мобилизация" "сборы" или "российская мобилизация". Популярность поиска сравнивали с другими актуальными темами: "война" и "ковид".

[ + – ] Результаты по запросу "мобилизация" по территории РФ

В сравнении с запросом "война" становится понятно, что мобилизацию в России ищут не так часто. Такую разницу в результатах сложно объяснить тем, что в РФ сервисы Яндекса более популярные, чем Google. Так как в январе 2021 года Google был самым популярным поисковиком в России.

[ + – ] Сравнение запроса "мобилизация" - синий цвет и "война - красный цвет [ + – ] Сравнение запроса "мобилизация" - синий цвет, "война" - красный цвет и "ковид" - желтый

По запросу "военные сборы" результаты схожи с мобилизацией, ее практически не гуглят. То же касается и "военкомата".

[ + – ] Поиск по запроу "военные сборы" [ + – ] Поиск по запросу "военкомат"

Если сравнить "мобилизацию", "военные сборы" и "военкомат", то выходит, что военкомат искали в разы чаще, чем "мобилизацию" или "военные сборы".

[ + – ] "Военкомат" (синий), мобилизация (красный) и военные сборы (желтый)

Анализируя данные обоих сервисов можно прийти к выводу, что мобилизация в России достаточно непопулярная тема для поисков, особенно, если их сравнить с актуальными темами коронавируса или войны.

[ + – ] Количество показов запросов "коронавирус" превысил 32 млн

Напомним, украинский журналист опубликовал документ, который может говорить о начале скрытой мобилизации для населения. Россия также продолжает перебрасывать войска к границам Украины.