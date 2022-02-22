У Києві на ВДНГ повністю знесли будівлю, де проходив "Кураж базар" (відео)

Будівлю повністю знищено, а робітники продовжують розбирати завали, на місці яких буде збудовано Президентський університет.

У Києві на ВДНГ повністю демонтували 19 павільйон, де до цього регулярно проходила благодійна барахолка "Кураж базар". На місці знесення залишається робоча техніка, яка продовжує розбирати завали будівлі. Про це повідомив блогер Сергій Мухлинін і опублікував відео з місця зносу на Youtube.

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На відео видно, що роботи з демонтажу будівлі ще ведуться: техніка розбирає завали, а робітники прибирають сміття. За словами Мухлиніна, знесли не лише будівлю, а й знищили всі дерева, що росли довкола.

"Постраждали не лише будівлі, а й дерева поруч. Хоча замість них обіцяли посадити молоді", — написав він.

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що павільйон на ВДНГ зносять заради Президентського університету, який Володимир Зеленський анонсував у травні 2021 року. За словами засновниці благодійної ініціативи "Кураж базар" Олени Гудкової, вона та її команда влітку 2021 року дізналися, що з ними не продовжать оренду, бо будівлю знесуть. 16-17 жовтня минулого року відбувся останній фестиваль "Кураж".

Після скандалу навколо 19-го павільйону на ВДНГ Володимир Зеленський втрутився в ситуацію. 7 лютого стало відомо, що президент України зустрівся з Оленою Гудковою. Він пообіцяв, що керівництво Президентського університету пояснить своє рішення щодо знесення будівлі.