Скандал із павільйоном фестивалю "Кураж" у Києві: Зеленський втрутився у ситуацію

Глава держави зустрівся із засновницею благодійного фестивалю "Кураж" Оленою Гудковою та пообіцяв, що керівництво Президентського університету пояснить рішення знесення будівлі 19-го павільйону.

Засновниця благодійного фестивалю "Кураж" Олена Гудкова зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та обговорила з ним проблему знесення павільйону на ВДНГ. Про це Гудкова розповіла в Instagram.

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Гудкова 3 лютого розповіла, що на території експоцентру вирішили знести 19-й павільйон, у якому проводили благодійний фестиваль "Кураж". За її словами, на цьому місці хочуть збудувати Президентський університет.

Жінка хотіла вимагати з нових орендарів компенсацію в 1 мільйон гривень за ліфт, встановлений у павільйоні за гроші благодійників. Також вона стверджувала, що будівля павільйону – це "приголомшливий зразок архітектури пострадянського модернізму 1978 року".

Як стверджує Гудкова, Зеленський захотів особисто розібратися в ситуації та за результатами зустрічі вартість ліфта і його установки передадуть директору ВДНГ Євгену Мушкіну.

"Він займеться передачею їх на благодійність. Уже зараз менеджери платформи dobro.ua, на якій ми збирали на ліфт, готують список реципієнтів під цю суму. За університетом та знесенням будівель керівництво проєкту найближчим часом вийде з прозорою та зрозумілою комунікацією", – зазначила засновниця фестивалю.

Також жінка подарувала главі держави книгу про український модернізм.

"Чисто про всяк випадок. Але хочу вірити, що нового випадку не буде", — сказала вона.

У грудні 2021 року Мушкін розповідав Фокусу про переговори з Гудковою щодо перенесення фестивалю "Кураж" до іншого павільйону.

Нагадаємо, що у вересні минулого року на будівництво Президентського університету виділили понад 70 мільйонів гривень, з них 14 мільйонів підуть на створення організації, яка замовлятиме роботи.