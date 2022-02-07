Скандал с павильоном фестиваля "Кураж" в Киеве: Зеленский вмешался в ситуацию

Главе государства встретился с основателем благотворительного фестиваля "Кураж" Аленой Гудковой и пообещал, что руководство Президентского университета объяснит решение сноса здания 19-го павильона.

Основатель благотворительного фестиваля "Кураж" Алена Гудкова встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудила с ним проблему сноса павильона на ВДНХ. Об этом Гудкова рассказала в Instagram.

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Гудкова 3 февраля рассказала, что на территории экспоцентра решили снести 19-й павильон, в котором проводили благотворительный фестиваль "Кураж". По ее словам, на этом месте хотят построить Президентский университет.

Женщина хотела потребовать с новых арендаторов компенсацию в 1 миллион гривен за лифт, который был установлен в павильоне за деньги благотворителей. Также она утверждала, что здание павильона – это "потрясающий образец архитектуры постсоветского модернизма 1978 года".

Как утверждает Гудкова, Зеленский захотел лично разобраться в ситуации и по результатам встречи стоимость лифта и его установки передадут директору ВДНХ Евгению Мушкину.

"Он займется передачей их на благотворительность. Уже сейчас менеджеры платформы dobro.ua на которой мы собирали на лифт готовят список реципиентов под эту сумму. По университету и сносу зданий руководство проекта в ближайшее время выйдет с прозрачной и понятной коммуникацией", – отметила основатель фестиваля.

Также женщина подарила главе государства книгу про украинский модернизм.

"Чисто на всякий случай. Но хочу верить, что новый случай не представится", – заключила она.

В декабре 2021 года Мушкин рассказывал Фокусу о переговорах с Гудковой по поводу переноса фестиваля "Кураж" в другой павильон.

Напомним, что в сентябре прошлого года на строительство Президентского университета выделили более 70 миллионов гривен, из них 14 миллионов пойдут на создание организации, которая будет заказывать работы.