В Киеве на ВДНХ полностью снесли здание, где проходил "Кураж базар" (видео)

Здание полностью уничтожено, но рабочие продолжают разбирать завалы, на месте которых будет построен Президентский университет.

В Киеве на ВДНХ полностью демонтировали 19-й павильон, где до этого регулярно проходила благотворительная барахолка "Кураж базар". На месте сноса остается рабочая техника, которая продолжает разбирать завалы здания. Об этом сообщил блогер Сергей Мухлынин и опубликовал видео с места сноса на Youtube.

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На видео видно, что работы по демонтажу здания все еще ведутся: техника разбирает завалы, а рабочие убирают мусор. По словам Мухлынина, снесли не только здание, но и уничтожили все деревья, которые росли вокруг.

"Пострадали не только здания, но и рядом деревья. Хотя вместо них обещали посадить молодые", — написал он.

Напомним, 3 февраля стало известно, что павильон на ВДНХ сносят ради Президентского университета, который Владимир Зеленский анонсировал в мае 2021 года. По словам основательницы благотворительной инициативы "Кураж базар" Алены Гудковой, она и ее команда летом 2021 года узнали, что с ними не продлят аренду, потому что здание снесут. 16-17 октября прошлого года прошел последний фестиваль "Кураж".

После скандала вокруг 19-го павильона на ВДНХ Владимир Зеленский вмешался в ситуацию. 7 февраля стало известно, что президент Украины встретился с Аленой Гудковой. Он пообещал, что руководство Президентского университета объяснит свое решение о сносе здания.