Робота швидкої допомоги та центри крові: як працює МОЗ в умовах воєнного стану

Опублікована інформація допоможе зорієнтуватися громадянам України у важливих питаннях щодо роботи медустанов за умов війни з РФ.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало кілька повідомлень, у яких інформує громадян щодо роботи медичних закладів в умовах воєнного стану в Україні. Насамперед МОЗ повідомило про зростання потреби в донорській крові.

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Важлива інформація

медичні установи надаватимуть допомогу всім нужденним;

на якийсь час припиняються планові госпіталізації та операції з окремого розпорядження;

у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів тощо;

Центри забору крові

"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в закладах охорони здоров'я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути призначена для поранених", — повідомляє МОЗ.

Також міністерство вимагає всіх охочих здати донорську кров, особливо в тих регіонах, які зазнали російської агресії, звертатися до центрів забору крові:

сайт Donor.ua — https://donor.ua/centers

сайт ЦГЗ — https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/92etrSaWjqRWB3H

Справжня інформація та фейки

МОЗ повідомило, що для запобігання поширенню неправдивої інформації та фейків оприлюднено список інтернет-ресурсів, які надають офіційну інформацію МОЗ України:

Сайт МОЗ — https://moz.gov.ua

Facebook — https://www.facebook.com/moz.ukr

Telegram — https://t.me/mozofficial

Twiter — https://twitter.com/MoH_Ukraine

YouTube — https://cutt.ly/CRPJ6Vq

Viber — https://cutt.ly/PWFZJL3

Робота швидкої допомоги

В умовах воєнного стану МОЗ закликає водіїв пропускати карети швидкої допомоги скрізь, де це можливо, оскільки від цього часто залежить життя людей.

"Для безперебійного функціонування "швидкої" забезпечте автомобілям екстреної медичної допомоги безперебійний доступ до АЗС", — просить МОЗ.

Нагадаємо, що український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський написав звернення до російських громадян, у якому закликав їх хоч якось вплинути на керівництво країни, війська якої вторглися на території України вранці 24 лютого.