Вторгнення РФ в Україні: Херсонська область опинилася перед загрозою екологічної катастрофи

За наявною інформацією, птахофабрика "Чорнобаївська" залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Зараз там помирають мільйони курей, яких не можна утилізувати через обстріли.

Через військові дії Херсонської області нині загрожує екологічна катастрофа. Одне з найбільших підприємств у Європі з виробництва курячого яйця, птахофабрика "Чорнобаївська", залишилося без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію, повідомляє пресслужба групи компаній "Укрлендфармінг".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Така ситуація призведе до вимирання курей та неможливості утилізувати їх трупи, а також утилізувати складські запаси яєць.

Зазначають, що через постійні жорстокі обстріли з боку російських окупантів страждає громадянське населення, руйнуються логістичні шляхи для забезпечення життєдіяльності населених пунктів та виробничих об'єктів.

Вже зараз 3 млн курей страждають від голоду через неможливість поставити комбікорм для їх годування.

"Їх неможливо утилізувати, як неможливо й утилізувати готову продукцію через бойові дії, які веде агресор", — зазначає "Укрлендфармінг".

Також через дії російської армії в подібній ситуації опинилася й Богодухівська птахофабрика та птахофабрика "Охоче" ​​в Харківській області, яка також входить до складу агрохолдингу "Авангард" (група компаній "Укрлендфармінг"). Зараз знеструмлений один із найбільших у Європі інкубатор у місті Макарів Київської області.

Окрім екологічних наслідків, зупинка підприємств призведе і до економічних проблем, зокрема до дефіциту яєць в Україні. Як зазначає "Укрлендфармінг", її підприємства складали до 30% ринку курячих яєць в Україні.

Наразі йдеться про фактичну втрату 15% виробництва яєць у країні.

Раніше Фокус повідомляв, що з моменту повномасштабної російсько-української війни загинуло 2000 мирних жителів. Крім того, за останні 7 днів окупанти знищили сотні об'єктів інфраструктури, лікарень, житлових будинків та дитячих садків. За 7 днів війни вдалося ліквідувати 400 пожеж, які виникли після обстрілу російською армією, а також евакуювати понад 400 людей.

Зі свого боку "Укрзалізниця" хоче евакуювати людей із Волновахи. В місті зараз гуманітарна катастрофа: після багатоденного бомбардування його заблокував ворог, до нього неможливо доставити їжу, воду та медикаменти.