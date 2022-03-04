"Я поряд, я бачу, що тобі страшно". Психологи розповіли, як говорити з дітьми про війну

Дитячі психологи рекомендують чесно розмовляти з дітьми, пояснювати їм, що відбувається, та підтримувати іграми та малюванням.

Мільйони українських дітей змушені жити в новій реальності війни. Дитячі психологи кажуть, що з дітьми треба розмовляти, не приховувати правду про те, що відбувається, бо вони все бачать і відчувають.

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"Я прихильниця того, щоб дітям не брехати. Якщо доводиться дивитися новини при дитині, то краще це робити в навушниках. Якщо ви хочете з близькими обговорити якусь тривожну новину, краще це робити без дитини. Але дитина повинна мати інформацію про те, що відбувається. Коли почалася війна, я сама повідомила своїй дитині про це. Діти допідліткового віку — їх важливо заспокоїти, їм не потрібно багато інформації, а що відбувається, чому і що, наразі всі в безпеці. Залежно від віку дитини ви можете контролювати кількість інформації та тих подробиць, які ви повідомляєте", — каже психологиня Дар'я Селіванова.

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Також вона додає, що варто утриматися від перегляду кривавих роликів або фото при дітях, оскільки згодом вони страждатимуть від нічних страхів і кошмарів.

"Зараз дуже важливий контакт із дітьми: розмовляти з ними, обіймати, для дітей важливо відчувати, що ви поруч. Якщо дитина хоче малювати, нехай малює, читайте казки, грайте з ними. З підлітками я обговорювала б все на іншому рівні, розповідала б, як усе відбувається. Має сенс розповісти, які інформаційні ресурси можна дивитися, яким ЗМІ можна довіряти, чому важливо зберігати спокій", — пояснює Селіванова.

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Психологиня Світлана Ройз також пропонує рекомендації для спілкування з дітьми в період бойових дій.

Як заспокоїти дитину під час сильного страху:

Обов'язково взяти себе в руки, вмити дитину/дати їй випити води, обійняти дитину, можна сказати:

подивися на мене, дивись у мої очі;

дихай як я: зроби вдих, видих, вдих;

я поряд, я бачу, що тобі страшно, я поряд із тобою, ти злякався, зараз ти в безпеці;

я люблю тебе, я поряд;

я роблю все, щоб тебе захистити.

"Обійняти дитину, взяти за руку. Сказати, що зараз дуже складна ситуація. Сталося те, чого ми побоювалися. І нам важливо бути дуже зібраними й допомагати одне одному. Ми разом. Армія зараз робить усе можливе, щоб ми були в безпеці. Ми можемо чути страшні звуки, навколо люди можуть боятися, можливо, нам потрібно буде перейти в безпечніше місце... Які речі іграшки ти хотів би взяти з собою?

Ти пам'ятаєш, що зараз дуже важливо робити те, що я говорю.

Мені самій страшно. Але я впевнена, що ми впораємося. І наша армія зараз нас захищає. Якщо є можливість, пропонуйте рух, потягушки, дихання — ніби дме на квітку. Дайте дитині доручення, невелику відповідальність – стежити за іграшкою. Телефон на зарядку, і дайте пограти в тетріс", — зазначає Світлана Ройз.