У Сумській області 15 березня відкрито "зелені" коридори з п'яти міст

Усі автобусні маршрути прямують із Сумської області у м. Лубни Полтавської області. Коридор відкритий з 09:00 до 21:00 як для автобусів, так і для особистого транспорту.

У вівторок 15 березня на Сумщині будуть відкриті "зелені" коридори з п'яти населених пунктів — Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець і Лебедин. Евакуація населення проходитиме з 09:00 до 21:00. Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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Коридори будуть відкриті як для автобусів, так і для особистого транспорту.

Маршрути "зеленого коридору" із Сумської області

Для міста Тростянець визначено місце збору та маршрут руху: стадіон ім. Куца — вул. Скрябіна (колишня Півненко) — вул. Татаренко — вул. Б. Хмельницького — вул. Гришина (об'їзна) — вул. Шевченка й далі у бік міста Суми. Час виїзду о 09:00

[ + – ] Маршрут руху "зеленим" коридором у м. Тростянець

Для міста Суми: основний виїзд біля Меморіалу Вічної слави на вул. Кондратьєва (р-н школи №2).

Додаткові точки збору (тільки для вагітних, жінок із дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

БК "Хімік";

вул. Інтернаціоналістів біля ринку ТЦ "Світлана";

"Більбоу" на пр. Курськ;

ТЦ "Мануфактура".

Час виїзду із Сум о 19:30.

Коридор за маршрутом Суми — Лубни. Маршрут руху: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця, Лубни. Окремо з м. Лохвиця до Сумської області буде направлено автобуси для тих, хто не має особистого транспорту.

Для міста Лебедин. З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті й автобусах. Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12. Час виїзду колони: 09:00

Маршрут Лебедин — Лубни. Маршрут руху: Ворожба — Бишкінь — Лебедін — Штепівка — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни.

Для міста Конотоп. З міста Конотоп виїжджають колони на особистому транспорті й автобусах. Місце збору: площа перед міськрадою. Час виїзду колони: 09:00

Маршрут Конотоп — Лубни. Маршрут руху: Конотоп — Шевченкове — Хмельов — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни.

Для міста Шостка. З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті й автобусах. Місце збору: площа перед міськрадою. Час виїзду колони: 09:00

Маршрут Шостка — Лубни. Шостка — Кролевець — Конотоп — Шевченкове — Хмельов — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни.

Раніше повідомлялося, що 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій біля села Демидів Київської області, війська РФ обстріляли поліцейських і мирних жителів. Унаслідок загинув один поліцейський, ще двоє людей отримали поранення.

14 березня з Маріуполя "зеленим" коридором виїхало приблизно 160 автомобілів із біженцями. Вони проїхали місто Бердянськ і попрямували у бік Запоріжжя.