"Вибрали правильний бік історії", — Кулеба про виключення РФ із Ради ООН з прав людини

Глава МЗС заявив, що воєнним злочинцям не місце в органах ООН і подякував державам-членам організації, які підтримали Україну.

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Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про виключення Російської Федерації із членів Ради з прав людини. Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

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Кулеба підтримав це рішення, зазначивши, що країнам, які займаються воєнними злочинами, не місце в органах, які захищають права людини.

"Щойно призупинили право членства Росії в Раді ООН з прав людини. Воєнним злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", — написав чиновник.

[ + – ] Дмитро Кулеба висловився про рішення ООН виключити Росію із РПЛ

Нагадаємо, що членство Російської Федерації в Раді з прав людини в ООН зупинили сьогодні, 7 квітня. За це висловилося 93 держави, проти виступили 24. Серед тих, хто підтримав офіційну Москву, такі країни як Білорусь, Китай, Іран, Казахстан і Куба. Щоб ухвалити рішення про виключення РФ із РПЛ, потрібно дві третини голосів членів Генасамблеї, в якій 193 країни.

Раніше Фокус розповідав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів низку зустрічей із дипломатами країн НАТО, на яких переконував їх допомогти Україні з постачанням важкого озброєння для захисту національної безпеки. Кулеба за підсумками переговорів заявив, що майбутні бої на Донбасі будуть схожі з Другою світовою війною. З Донецької області активно евакуювали цивільне населення, яке може постраждати внаслідок ескалації війни.