"Выбрали правильную сторону истории", — Кулеба об исключении РФ из Совета ООН по правам человека

Глава МИДа заявил, что военным преступникам не место в органах ООН и поблагодарил государств-членов организации, которые поддержали Украину.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об исключении Российской Федерации из членов Совета по правам человека. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

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Кулеба поддержал это решение, отметив, что странам, которые занимаются военными преступлениями, не место в органах, которые защищают права человека.

"Только что было приостановлено право членства России в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", — написал чиновник.

[ + – ] Дмитрий Кулеба высказался относительно решения ООН исключить Россию из СПЧ

Напомним, что членство Российской Федерации в Совете по правам человека в ООН было остановлено сегодня, 7 апреля. В его пользу высказалось 93 государства, против выступили 24. Среди поддержавших официальную Москву такие страны как Беларусь, Китай, Иран, Казахстан и Куба. Чтобы принять решение об исключении РФ из СПЧ, требовалось две трети голосов членов Генассамблеи, в которой состоят 193 страны.

Ранее Фокус рассказывал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел ряд встреч с дипломатами стран НАТО, на которых убеждал их помочь Украине с поставками тяжелого вооружения для защиты национальной безопасности. Кулеба по итогам переговоров заявил, что грядущие бои на Донбассе будут сопоставимы со Второй Мировой войной. Из Донецкой области активно эвакуируют гражданское население, которое может пострадать в следствие эскалации войны.