Творець Apple Park Норман Фостер готовий відновлювати Харків, — влада міста

Британського архітектора визнано ключовою фігурою сучасної архітектури. Він побудував у Лондоні вежу "Мері-Екс", перший у світі приватний космопорт у Нью-Мексико та штаб-квартиру техногіганта Apple.

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Британський архітектор і дизайнер Apple Park Норман Фостер готовий брати участь у відновленні Харкова після війни з Росією. Про це повідомила Харківська міськрада.

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Фостер — лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій. Він пов'язаний із розвитком архітектури у стилі "хай-тек" і раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій, зазначили харківські чиновники.

"Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури. Його роботам властиві масштабні відкриті простори, велика кількість скла та металу, багатофункціональність", — повідомили у міськраді.

Норман Фостер — знамениті роботи архітектора

Архітектор заснував у Лондоні бюро "Foster+Partners" у 1967 році. Компанія будує термінали аеропортів, мости, стадіони, офісні будівлі, станції метро та музеї по всьому світу. Відомі проєкти архітектор реалізував у Сінгапурі, Нью-Йорку, Берліні та Лондоні.

Фахівці Foster+Partners створили перший у світі приватний космопорт у Нью-Мексико. Його будівля схожа на заглиблений у землю космічний корабель.

За проєктом Фостера збудували у Лондоні вежу "Мері-Екс" заввишки 180 метрів. Конструкція стійка до сильних поривів вітру, з верхніх поверхів башти відкривається панорамний вид на столицю Великобританії.

У центрі Казахстану Фостер збудував ТРЦ "Хан-Шатир", найбільший намет заввишки 150 метрів. Жителі Астани називають цей будинок справжнім дивом столиці.

З 2009 року і до смерті засновника компанії Apple Стіва Джобса він працював над дизайном штаб-квартири Apple — Apple Park в штаті Каліфорнія. Будівлі у стилі нео-футуризм займають площу 71 га. В офісах можна розмістити 12 тис. працівників компанії.

Нагадаємо, що російські окупанти стали закидати Харків пластиковими мінами уповільненої дії. Cнаряди знаходять в Індустріальному, Київському та Немишлянському районах.

Ворожа армія бомбить Харків з першого дня повномасштабної війни України та РФ. Останніми днями до міста потрапляють на парашутах нові види бомб.