Создатель Apple Park Норман Фостер готов восстанавливать Харьков, – власти города

Британский архитектор признан ключевой фигурой современной архитектуры. Он построил в Лондоне башню "Мэри-Экс", первый в мире частный космопорт в Нью-Мексико и штаб-квартиру техногиганта Apple.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Британский архитектор и дизайнер "Apple Park" Норман Фостер готов участвовать в восстановлении Харькова после войны с Россией. Об этом сообщил Харьковской горсовет.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фостер – лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Он связан с развитием архитектуры в стиле "хай-тек" и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий, отметили харьковские чиновники.

"Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры. Его работам свойственны масштабные открытые пространства, обилие стекла и металла, многофункциональность", – сообщили в горсовете.

Норман Фостер — знаменитые работы архитектора

Архитектор основал в Лондоне бюро "Foster+Partners" в 1967 году. Компания строит терминалы аэропортов, мосты, стадионы, офисные здания, станции метро и музеи по всему миру. Известные проекты архитектор реализовал в Сингапуре, Нью-Йорке, Берлине и Лондоне.

Специалисты Foster + Partners создали первый в мире частный космопорт в Нью-Мексико. Его здание похоже на углубленный в землю космический корабль.

По проекту Фостера построили в Лондоне башню "Мэри-Экс" высотой 180 метров. Конструкция устойчива к сильным порывам ветра, с верхних этажей башни открывается панорамный вид на столицу Великобритании.

В центре Казахстана Фостер построил ТРЦ "Хан-Шатыр", самый крупный шатер высотой 150 метров. Жители Астаны называют это здание настоящим чудом столицы.

С 2009 года и до смерти основателя компании Apple Стива Джобса он работал над дизайном штаб-квартиры "Apple" — "Apple Park" в штате Калифорния. Строения в стиле нео-футуризм занимают площадь 71 гектар. В офисах можно разместить 12 тыс. работников компании.

Напомним, что российские оккупанты стали забрасывать Харьков пластиковыми минами замедленного действия. Cнаряды находят в Индустриальном, Киевском и Немышлянском районах.

Вражеская армия бомбит Харьков с первого дня полномасштабной войны Украины и РФ. Последние дни в город попадают на парашютах новые виды бомб.