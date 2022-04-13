Половина ченців із Києво-Печерської лаври бажають перейти в ПЦУ, — Епіфаній

За словами митрополита ПЦУ Епіфанія, майно лавр належить Україні, тож держава може розірвати договір про оренду. Він вважає, що перехід лавр до ПЦУ допоможе залишитись у поточних будівлях церков.

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Митрополит Православної церкви України Епіфаній розповів, що в Києво-Печерській, Почаївській і Святогірській лаврах, які перебувають у розпорядженні УПЦ Московського патріархату, є значна кількість ченців, які бажають перейти в ПЦУ. За його словами, ця цифра наближається до половини, а коли їх буде більшість, то вони ухвалять рішення приєднатися до ПЦУ. Про це митрополит Єпіфаній розповів у інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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Із його слів, майно лавр належать Україні, проте ними володіють монастирі Московського патріархату на основі договору. Держава може розірвати цей договір, хоча Почаївська лавра закінчує договір оренди цього року. Єпіфаній вважає, що перехід у ПЦУ допоможе лаврам залишитись у поточних будівлях церков.

"Це – майно, яке належить Українській державі. І ним розпоряджається уряд України. Але інше питання, що цими Лаврами володіють – на умовах договору – монастирі Московського патріархату в Україні. Держава може ухвалити рішення про розірвання договору", – сказав митрополит ПЦУ.

Епіфаній розповів, що коли більшість ченців вирішуватиме перейти в ПЦУ, то держава переукладе договори на оренду лавр або вирішить це питання будь-яким іншим способом. Він додав, що, на відміну від парафій, перехід монастиря має бути колегіальним рішенням більшості та юридично оформленим.

Глава ПЦУ також заявив, що в релігійній сфері держава має захищати українців від московського впливу. За його словами, структура Московського патріархату в Україні має безпосередню інституційну пов'язаність із Москвою. Епіфаній додав, що якщо не захищати зараз усі сфери російського впливу, Україна не зможе виграти.

Нагадаємо, 13 квітня на сайті синодального відділу РПЦ з церковної благодійності та соціального служіння з'явилася публікація, яка засуджує війну в Україні та політику патріарха Кирила. Однак пізніше з'ясувалося, що сайт зламали, а публікацію видалили.

Раніше, 10 квітня протоієрей Дніпропетровської єпархії УПЦ МП Андрій Пінчук опублікував звернення та закликав створити Міжнародний церковний трибунал, який міг би позбавити патріаршого престолу Патріарха Кирила. За день під зверненням підписалося 262 священнослужителі.