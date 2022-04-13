Половина монахов из Киево-Печерской лавры желают перейти в ПЦУ, — Епифаний

По словам митрополита ПЦУ Епифания, имущество лавр принадлежит Украине, поэтому государство может расторгнуть договор об аренде. Он считает, что переход лавр в ПЦУ поможет остаться в текущих зданиях церквей.

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Митрополит Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что в Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврах, которые находятся в распоряжении УПЦ Московского патриархата, есть значительное количество монахов, желающих перейти в ПЦУ. По его словам, эта цифра приближается к половине, а когда их будет большинство, то они примут решение присоединиться к ПЦУ. Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью изданию "Левый берег".

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По его словам, имущество лавр принадлежат Украине, однако ими владеют монастыри Московского патриархата на основе договора. Государство может расторгнуть этот договор, хотя у Почаевской лавры заканчивается договор аренды в этом году. Епифаний считает, что переход в ПЦУ поможет лаврам остаться в текущих зданиях церквей.

"Это – имущество, принадлежащее Украинскому государству. И им распоряжается правительство Украины. Но другой вопрос, что этими Лаврами владеют – на условиях договора – монастыри Московского патриархата в Украине. Государство может принять решение о расторжении договора", — сказал митрополит ПЦУ.

Епифаний рассказал, что когда большинство монахов решать перейти в ПЦУ, то государство перезаключит договоры на аренду лавр или решит этот вопрос каким-либо других способом. Он добавил, что в отличие от приходов, переход монастыря должен быть коллегиальным решением большинства и юридически оформленным

Глава ПЦУ также заявил, что в религиозной сфере государство должно защищать украинцев от московского влияния. По его словам, структура Московского патриархата в Украине имеет непосредственную институциональную связанность с Москвой. Епифаний добавил, что если не защищать сейчас все сферы российского влияния, то Украина не сможет выиграть.

Напомним, 13 апреля на сайте синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению появилась публикация, которая осуждает войну в Украине и политику патриарха Кирилла. Однако позже выяснилось, что сайт взломали, а публикацию удалили.

Ранее, 10 апреля протоиерей Днепропетровской епархии УПЦ МП Андрей Пинчук опубликовал обращение и призвал создать Международный церковный трибунал, который мог бы лишить патриаршего престола Патриарха Кирилла. За день под обращением подписалось 262 священнослужителей.