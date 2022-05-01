100-річну пенсіонерку, яка пережила Голокост, евакуювали з Києва до Ізраїлю (відео)

Як вдалося з'ясувати журналістам, за часів Другої світової війни Дові Говергевіз довелося втекти з України до Середньої Азії.

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100-річну пенсіонерку, яка пережила Голокост, евакуювали з Києва до Ізраїлю. Про це пише Reuters.

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Під час Другої світової війни Дові Говергевіз вже довелося тікати з України до Середньої Азії.

"Тоді ми знали, що у нас є ворог — Гітлер, Німеччина напала на нашу країну, а тепер, виходить, ми воюємо з країною, яка завжди називала себе "старшим братом"... Боже мій, який жах! Ось ми знову з війною, бомбардуваннями, евакуацією, залишаємо свій будинок, не знаємо, чи ти залишишся живим чи ні", — коментує 100-річна жінка.

[ + – ] 100-річну пенсіонерку з Києва евакуювали до Ізраїлю

За словами жінки, вона хотіла б миру, а не знову пережити жахи війни та евакуюватись з рідної землі.

Дова Говергевіз родом із столиці України, їй було близько 20 років, коли жінці вперше довелося покинути будинок разом із матір'ю, вирушивши за сотні кілометрів на схід в Узбекистан до закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, у блокованому Маріуполі загинула 91-річна пенсіонерка, яка пережила Голокост. На момент однієї з найжахливіших трагедій в історії єврейського народу жінці було близько 10 років.

Також Фокус писав, що на початку повномасштабного військового вторгнення російські війська обстріляли Національний меморіальний комплекс пам'яті жертв Голокосту "Бабин Яр" у Києві.