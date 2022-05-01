Пережившую Холокост 100-летнюю пенсионерку эвакуировали из Киева в Израиль (видео)

Как удалось выяснить журналистам, во времена Второй мировой войны Дови Говергевиз пришлось бежать из Украины в Среднюю Азию.

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100-летнюю пенсионерку, пережившую Холокост, эвакуировали из Киева в Израиль. Об этом пишет Reuters.

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Во время Второй мировой войны Дови Говергевиз уже пришлось бежать из Украины в Среднюю Азию.

"Тогда мы знали, что у нас есть враг — Гитлер, Германия напала на нашу страну, а теперь, значит, мы воюем со страной, которая всегда называла себя "старшим братом"... Боже мой, какой ужас! Вот мы снова с войной, бомбардировками, эвакуацией, покидаем свой дом, не знаем, останешься ли ты живым или нет", — комментирует 100-летняя женщина.

[ + – ] 100-летнюю пенсионерку из Киева эвакуировали в Израиль

По словам женщины, она хотела бы мира, а не снова пережить ужасы войны и эвакуироваться с родной земли.

Дова Говергевиз родом из столицы Украины, ей было около 20 лет, когда женщине впервые пришлось покинуть дом вместе с матерью, отправившись за сотни километров на восток в Узбекистан до окончания Второй мировой войны.

Напомним, в блокированном Мариуполе погибла 91-летняя пенсионерка, пережившая Холокост. На момент одной из самых ужасных трагедий в истории еврейского народа женщине было около 10 лет.

Также Фокус писал, что в начале полномасштабного военного вторжения российские войска обстреляли Национальный мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.