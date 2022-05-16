Відновлення тарифів на проїзд у КМДА пояснили необхідністю закуповувати пальне та запчастини, а також платити заробітну плату працівникам.

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З понеділка, 16 травня, в громадському транспорті Києва відновили оплату за проїзд. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами, до Києва продовжують повертатись мирні громадяни, тому владі міста необхідно відновити повноцінну роботу громадського транспорту. Через відсутність надходжень до бюджету КМДА вирішила повернути оплату за проїзд.

"Потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, платити за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Все це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень", — пояснив Поворозник повернення оплати за проїзд у громадському транспорті Києва.

Вартість проїзду в метрополітені, який працює з 6:00 до 22:00, залишилася незмінною — 8 гривень. Жителі Києва можуть оплатити поїздку транспортними картками, через безконтактні цифрові сервіси та за допомогою програми "Київ цифровий".

У КМДА наголошують, що рух метро Києва здійснюють на кількох лініях:

"червона" гілка — від станції "Академмістечко" до "Лісової";

"синя" гілка — від "Героїв Дніпра" до "Теремків";

"зелена" гілка — від станції "Сирець" до "Червоного хутора".

Закритими залишаються станції "Майдан незалежності" та "Хрещатик". Крім цього, потяги без зупинки пройдуть через "Гідропарк" та "Дніпро". У КМДА також попереджають, що змінено інтервал руху: 5-7 хвилин на годину пік, 10-15 хвилин — в інший час.

Щодо наземного громадського транспорту Києва — з 16 травня він розпочинає роботу з 6:00 до 22:30. Вартість проїзду залишилася незмінною, а інтервал руху скорочений до 10-12 хвилин.

[ + – ] У Києві повернули оплату за проїзд у громадському транспорті

Нагадаємо, з 15 травня в Києві змінився час роботи громадського транспорту та комендантської години. Столичний метрополітен працюватиме з 6:00 до 22:00, а громадянам заборонено пересуватися на вулиці без спецдозволів з 23:00 до 5:00.

Також повідомляли, що влада Києва попросила звільнити станції метрополітену громадян, які там оселилися.