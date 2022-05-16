Возобновление тарифов на проезд в КГГА объяснили необходимостью закупать горючее и запчасти, а также платить заработную плату работникам.

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С понедельника, 16 мая, в общественном транспорте Киева возобновили оплату за проезд. Об этом проинформировал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, в Киев продолжают возвращаться мирные граждане, поэтому властям города необходимо восстановить полноценную работу общественного транспорта. Из-за отсутствия поступлений в бюджет КГГА решила вернуть оплату за проезд.

"Нужно закупать горючее, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений", — объяснил Поворозник возвращение оплаты за проезд в общественном транспорте Киева.

Стоимость проезда в метрополитене, который работает с 6:00 до 22:00, осталась прежней — 8 гривен. Жители Киева могут оплатить поездку транспортными картами, через безконтактные цифровые сервисы и с помощью приложения "Киев цифровой".

В КГГА подчеркивают, что движение поездов метро Киева осуществляются на нескольких линиях:

"красная" ветка — от станции "Академгородок" до "Лесной";

"синяя" ветка — от "Героев Днепра" до "Теремков";

"зеленая" ветка — от станции "Сырец" до "Красного хутора".

Закрытыми остаются станции "Майдан независимости" и "Крещатик". Помимо этого, поезда без остановки проследуют через "Гидропарк" и "Днипро". В КГГА также предупреждают, что был изменен интервал движения: 5-7 минут в час пик, 10-15 минут — в другое время.

Что касается наземного общественного транспорта Киева — с 16 мая он начинает работу с 6:00 до 22:30. Стоимость проезда осталась прежней, а интервал движения сокращен до 10-12 минут.

[ + – ] В Киеве вернули оплату за проезд в общественном транспорте

Напомним, с 15 мая в Киеве изменилось время работы общественного транспорта и комендантского часа. Столичный метрополитен будет работать с 6:00 до 22:00, а гражданам запрещено передвигаться на улице без спецразрешений с 23:00 до 5:00.

Также сообщалось, что власти Киева попросили освободить станции метрополитена поселившихся там граждан.