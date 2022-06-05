Росіяни вивозять мешканців Сєверодонецька в Луганськ з метою пограбування їхніх квартир — голова РВА

Наразі місто на половину окуповане російськими військами.

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Мешканців частково окупованого Сєвєродонецька росіяни вивозять до Луганська, аби пограбувати їхні квартири. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

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На запитання телеведучого, чи існують випадки вивезення мешканців до фільтраційних таборів, Власенко зазначив, що це всього-на-всього привід. А у звільнених квартирах після вивезення людей росіяни починають мародерити.

"Почерк такий був у Попасній… те саме було у Рубіжному", — заявив Роман Власенко, додавши, що щодо цих міст є конкретні випадки пограбувань квартир місцевих мешканців.

[ + – ] Роман Власенко про мародерства російських солдатів

За попередніми даними голови РВА, приблизно 50% Сєвєродонецька залишається під контролем росіян.

"Ситуація дуже гаряча. Відбувається вуличні бої… Ситуація реально дуже пекельна, бої дуже потужні", — зазначив Роман Власенко. Він додав, що росіяни використовують як артилерію, так і важке озброєння.

Нагадаємо, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни можуть захопити весь Сєвєродонецьк до 10 червня.

Також Фокус писав про те, як живеться мешканцям повністю окупованого Бердянська. Місцеві втратили роботу та змушені купувати продукти в рази дорожче. Тим часом цінники у місцевих магазинах переводять на рублі.