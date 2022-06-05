Россияне вывозят жителей Северодонецка в Луганск, чтобы грабить их квартиры, — глава райВА

Сейчас город на половину оккупирован российскими войсками.

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Жителей частично оккупированного Северодонецка россияне вывозят в Луганск, чтобы ограбить их квартиры. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

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На вопрос телеведущего, существуют ли случаи вывоза жителей в фильтрационные лагеря, Власенко отметил, что это всего-навсего повод. А в освободившихся квартирах после вывоза людей россияне начинают мародерить.

"Почерк такой был в Попасной... то же самое было в Рубежном", — заявил Роман Власенко, добавив, что в отношении этих городов есть конкретные случаи ограблений квартир местных жителей.

[ + – ] Роман Власенко о мародерствах российских солдат

По предварительным данным главы РВА, примерно 50% Северодонецка остается под контролем россиян.

"Ситуация очень горячая. Происходит уличные бои... Ситуация реально очень адская, бои очень мощные", — отметил Роман Власенко. Он добавил, что россияне используют как артиллерию, так и тяжелое вооружение.

Напомним, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне могут захватить весь Северодонецк до 10 июня.

Также Фокус писал о том, как живется жителям полностью оккупированного Бердянска. Местные потеряли работу и вынуждены покупать продукты в разы дороже. Тем временем, ценники в местных магазинах переводят на рубли.