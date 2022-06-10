Між Києвом та Прагою починають курсувати щоденні потяги
Потяги прямуватимуть із Праги через Перемишль, Львів, Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.
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Чеський перевізник RegioJet оголосив про поновлення з 12 червня регулярних рейсів до України.
"Потяг курсуватиме щодня в обох напрямках із Праги через Перемишль до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва", — повідомили в компанії. Час у дорозі — 25 годин 25 хвилин. З Києва потяги вирушатимуть о 8:30, із Праги — о 20:18.
Рейс буде з пересадкою: спочатку пасажири на нічному потязі доїдуть із Праги до польського Перемишля, там пересядуть на потяг "Укрзалізниці".
На сайті перевізника зазначено, що квиток із Києва до Праги коштує 826 грн, зі Львова — 287 грн. У вартість квитка входять легкий сніданок, тепла вечеря та постільна білизна. Також пасажири чеських потягів можуть розраховувати на безплатну каву, воду, пресу та Wi-Fi.
Нагадаємо, через російське вторгнення на Центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки, встановивши систему ретельного огляду пасажирів і багажу. У зв'язку з цим пасажирів просять заздалегідь приїжджати на вокзал, щоби встигнути пройти контроль.
Як повідомляли, в умовах війни та дефіциту палива "Укрзалізниця" розширила сервіс з перевезення автомобілів за допомогою залізниці. Тепер вагони-автомобілевози курсуватимуть між Києвом та Ужгородом, а вартість послуги оцінюється у 1400 гривень за одну тонну ваги.