Між Києвом та Прагою починають курсувати щоденні потяги

Потяги прямуватимуть із Праги через Перемишль, Львів, Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.

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Чеський перевізник RegioJet оголосив про поновлення з 12 червня регулярних рейсів до України.

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"Потяг курсуватиме щодня в обох напрямках із Праги через Перемишль до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва", — повідомили в компанії. Час у дорозі — 25 годин 25 хвилин. З Києва потяги вирушатимуть о 8:30, із Праги — о 20:18.

Рейс буде з пересадкою: спочатку пасажири на нічному потязі доїдуть із Праги до польського Перемишля, там пересядуть на потяг "Укрзалізниці".

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На сайті перевізника зазначено, що квиток із Києва до Праги коштує 826 грн, зі Львова — 287 грн. У вартість квитка входять легкий сніданок, тепла вечеря та постільна білизна. Також пасажири чеських потягів можуть розраховувати на безплатну каву, воду, пресу та Wi-Fi.

Нагадаємо, через російське вторгнення на Центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки, встановивши систему ретельного огляду пасажирів і багажу. У зв'язку з цим пасажирів просять заздалегідь приїжджати на вокзал, щоби встигнути пройти контроль.

Як повідомляли, в умовах війни та дефіциту палива "Укрзалізниця" розширила сервіс з перевезення автомобілів за допомогою залізниці. Тепер вагони-автомобілевози курсуватимуть між Києвом та Ужгородом, а вартість послуги оцінюється у 1400 гривень за одну тонну ваги.