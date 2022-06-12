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П'яний співробітник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину на території ЖК у Києві (відео)

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П'яний співробітник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину у Києві

Підозрюваного керівника одного з департаментів відомства вже усунули від виконання службових обов'язків.

У п'ятницю, 10 червня, на території одного з київських ЖК співробітник Генерального штабу Збройних сил України відкрив стрілянину. Про це повідомляє видання "Українська правда".

За даними журналістів, посадовець, який відкрив стрілянину з табельної зброї, на момент НП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На відеоролику, опублікованому виданням, можна побачити, як підозрюваний у процесі конфлікту дістав із сумки пістолет, перезарядив його та спрямував у бік чоловіка у службовій формі. Через якийсь час винуватець НП здійснив постріл убік і поспішив залишити місце інциденту.

Журналісти стверджують, що відео стрілянини на території ЖК у Києві їм передали небайдужі громадяни. Окрім цього, у соціальних мережах опублікували відео затримання співробітника Генерального штабу ЗСУ.

П'яний співробітник Генштабу ЗСУ відкрив стрілянину на території київського ЖК

Ситуацію зі стріляниною на території київського ЖК прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, після інциденту розпочато службове розслідування щодо співробітника Генштабу ЗСУ – керівника одного з управлінь силового відомства.

Резніков повідомив, що підозрюваного вже усунули від виконання обов'язків, і в разі, якщо вина посадової особи буде доведена — на неї чекає справедливе покарання.

"Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю в спальному районі столиці — буде реакція. Якщо були очікування безкарності — це помилка. Про результати розслідування проінформую після закінчення", — продовжив міністр оборони і додав, що спецкомісію для службового розслідування очолив заступник Головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк.

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Глава Міноборони Резніков прокоментував стрілянину у столичному ЖК

Нагадаємо, 11 червня російські війська здійснили масований ракетний удар по Тернопільській області. Як мінімум чотири ворожі ракети прилетіли на території Чортківського району, внаслідок чого постраждали 22 мирні жителі.

Також повідомлялося, що ЗС РФ можуть розпочати масований наступ на Слов'янськ та Сіверськ Донецької області.