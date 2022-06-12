Пьяный сотрудник Генштаба ВСУ устроил стрельбу на территории ЖК в Киеве (видео)

Подозреваемого руководителя одного из департаментов ведомства уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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В пятницу, 10 июня, на территории одного из киевских ЖК сотрудник Генерального штаба Вооруженных сил Украины открыл стрельбу. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

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По данным журналистов, должностное лицо, открывшее стрельбу из табельного оружия, на момент ЧП находилось в состоянии алкогольного опьянения.

На видеоролике, которое опубликовано изданием, можно увидеть, как подозреваемый в ходе конфликта достал из сумки пистолет, перезарядил его и направил в сторону мужчины в служебной форме. Через какое-то время виновник ЧП совершил выстрел в сторону и поспешил покинуть место инцидента.

Журналисты утверждают, что видео стрельбы на территории ЖК в Киеве им передали неравнодушные граждане. Кроме этого, в социальных сетях опубликовали видео задержания сотрудника Генерального штаба ВСУ.

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Ситуацию со стрельбой на территории киевского ЖК прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после инцидента начато служебное расследование в отношении сотрудника Генштаба ВСУ — руководителя одного из управлений силового ведомства.

Резников сообщил, что подозреваемого уже отстранили от исполнения обязанностей, и в случае, если вина должностного лица будет доказана — его ожидает справедливое наказание.

"Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы — будет реакция. Если были ожидания безнаказанности — это ошибка. О результатах расследования проинформирую по его окончании", — продолжил министр обороны и добавил, что спецкомиссию для служебного расследования возглавил заместитель Главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк.

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Напомним, 11 июня российские войска осуществили массированный ракетный удар по Тернопольской области. Как минимум четыре вражеские ракеты прилетели на территории Чортковского района, в результате чего пострадали 22 мирных жителя.

Также сообщалось, что ВС РФ могут начать массированное наступление на Славянск и Северск Донецкой области.