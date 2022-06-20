На мосту Патона в Києві запустили чотири автобусні та два тролейбусні маршрути

Міст був закритий для транспорту протягом чотирьох останніх місяців. Відсьогодні автомобільний рух також відновили по мосту Метро.

З 20 червня у столиці України відновили рух автотранспорту мостами Патона та Метро. Про це сьогодні вранці повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

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Так, автомобільне сполучення між правим і лівим берегами міста зараз здійснюється п'ятьма мостами:

Дарницький,

Північний,

Південний,

міст Метро,

міст Патона.

Трохи пізніше стало відомо, що на мосту Патона запустили чотири автобусні та два тролейбусні маршрути.

Автобусні маршрути:

№51 ст. м. "Червоний Хутір" — ст. м. "Либідська";

№ 55 Дарницька площа — ст. м. "Палац Спорту";

№ 115 Контрактова площа — Будинок культури;

№118 ст. м. "Чернігівська" — ст. м. "Політехнічний інститут".

Тролейбусні маршрути:

№ 43 Дарницька площа — Кібцентр;

№50 вул. Милославська — ст. м. "Либідська".

Також "Київпастранс" відновив роботу тролейбусного маршруту №36, що курсує до станції метро "Святошин".

Мости Патона та Метро в Києві перекрили у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вони були закриті для автотранспорту майже чотири місяці.

Нагадаємо, глава Міноборони України Олексій Резніков розповів, що РФ планувала захопити Київ за 12 годин. За його словами, Захід теж очікував, що за три дні український уряд втече з Києва. Тому важку зброю одразу не постачали.

Раніше Фокус писав, що в додатку "Київ Цифрової" запустили голосування для "дерусифікації" столиці. У виборі нових назв можуть взяти участь не лише мешканці столиці, а й усі громадяни України.