На мосту Патона в Киеве запустили четыре автобусных и два троллейбусных маршрута

Мост был закрыт для транспорта в течение четырех последних месяцев. С сегодняшнего дня автомобильное движение также возобновили по мосту Метро.

С 20 июня в столице Украины возобновили движение автотранспорта по мостам Патона и Метро. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Таким образом, автомобильное сообщение между правым и левым берегами города сейчас осуществляется по пяти мостам:

Дарницкий,

Северный,

Южный,

мост Метро,

мост Патона.

Чуть позже стало известно, что на мосту Патона запустили четыре автобусных и два троллейбусных маршрута.

Автобусные маршруты:

№ 51 ст. м. "Красный Хутор" — ст.м. "Лыбидская";

№ 55 Дарницкая площадь — ст. м. "Дворец Спорта";

№ 115 Контрактовая площадь — Дом культуры;

№118 ст. м. "Черниговская" — ст. м. "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

№ 43 Дарницкая площадь — Кибцентр;

№ 50 ул. Милославская — ст. м. "Лыбидская".

Также "Киевпастранс" возобновил работу троллейбусного маршрута №36, курсирующего до станции метро "Святошин".

Мосты Патона и Метро в Киеве перекрыли в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину. Они были закрыты для автотранспорта почти четыре месяца.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что РФ планировала захватить Киев за 12 часов. По его словам, Запад тоже ожидал, что через три дня украинское правительство сбежит из Киева. Поэтому тяжелое оружие сразу не поставлялось.

Ранее Фокус писал, что в приложении "Киев Цифровой" запустили голосование для "дерусификации" столицы. В выборе новых названий могут поучаствовать не только жители столицы, но и все граждане Украины.