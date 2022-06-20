У Кличка попередили про загрозу затоплення дорожньої мережі в Києві

У столиці, за даними КМДА, очікуються зливи з грозами, через що громадян закликають бути обережними на вулицях.

Влада Києва попереджає про погіршення погодних умов, які можуть призвести до підтоплення дорожньої мережі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За даними влади, синоптики Укргідрометеоцентру прогнозують на вівторок, 21 червня, погіршення погодних умов у Києві.

КМДА не виключає, що дощі з грозами можуть призвести до підтоплення дорожньої мережі, через що на певних ділянках чергуватиме спеціальна техніка "Київавтодору".

Для ліквідації подібних наслідків негоди в розпорядженні комунальників є 91 одиниця спецтехніки й обладнання, призначеного для ремонту чи очищення системи зливової каналізації.

"Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. При сильному вітрі слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а також не паркувати поряд із ними автомобіль", — продовжили в КМДА та закликали громадян інформувати екстрені служби про випадки травмування людей або падіння гілок.

ДСНС зі свого боку попереджає, що 21 червня практично в усіх областях України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Уночі в західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, грози; у західних областях пориви вітру 15-20 м/с — І рівень небезпеки, жовтий", — ідеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, влітку минулого року негода та сильні опади призвели до затоплення кількох станцій метро Києва. Зокрема, "Академмістечко" та "Берестейська" були змушені частково закритися й евакуювати громадян після того, як вода потрапила в касову залу.

Наприкінці серпня 2021 року на Київ обрушилася нова потужна злива, через що в столиці виникла загроза затоплення станцій метрополітену. Негода також спровокувала затримки в русі громадського транспорту.