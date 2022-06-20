У Кличко предупредили об угрозе затопления дорожной сети в Киеве

В столице, по данным КГГА, ожидаются ливни с грозами, из-за чего граждан призывают быть осторожными на улицах.

Власти Киева предупреждают об ухудшении погодных условий, которые могут привести к подтоплению дорожной сети. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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По данным властей, синоптики Укргидрометеоцентра прогнозируют на вторник, 21 июня, ухудшение погодных условий в Киеве.

КГГА не исключает, что дожди с грозами могут привести к подтоплению дорожной сети, из-за чего на определенных участках будет дежурить специальная техника "Киевавтодора".

Для ликвидации подобных последствий непогоды в распоряжении коммунальщиков есть 91 единица спецтехники и оборудования, предназначенного для ремонта или очистки системы ливневой канализации.

"Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. При сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобиль", — продолжили в КГГА и призвали граждан информировать экстренные службы о случаях травмирования людей или падения веток.

ГСЧС, в свою очередь, предупреждает, что 21 июня практически во всех областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, грозы; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с — I уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, летом прошлого года непогода и обильные осадки привели к затоплению нескольких станций метро Киева. В частности, "Академгородок" и "Берестейская" были вынуждены частично закрыться и эвакуировать граждан после того, как вода попала в кассовый зал.

В конце августа 2021 года на Киев обрушился новый мощный ливень, из-за чего в столице возникла угроза затопления станций метрополитена. Непогода также спровоцировала задержки в движении общественного транспорта.