З полону російських окупантів звільнили голів громад на Херсонщині

Ще чотири глави міст перебувають у неволі, їх доля поки що невідома.

У понеділок, 28 червня, із полону російських військових вдалося звільнити Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка. Про це повідомили в Асоціації міст України.

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Бабича викрали 28 березня. Окупанти звинуватили його у відмові співпрацювати.

Самойленко потрапив у полон 24 червня під час виїзду разом із працівниками-комунальниками на аварійну ділянку для ремонту електричної мережі.

Представники Асоціації міст України також наголосили, що ще чотири міські голови залишаються у полоні. У якому вони стані та що з ними відбувається зараз — невідомо.

Раніше Фокус писав про те, що російські військові викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Міський голова залишався в окупованому обласному центрі після повномасштабного вторгнення РФ.

Дещо раніше, на початку червня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з полону окупантів вдалося звільнити голову Шевченківської громади Миколаївської області Олега Пилипенка. Переговори щодо його звільнення велися дуже довго.