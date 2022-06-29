Из плена российских оккупантов освободили председателей общин на Херсонщине

Еще четыре главы городов находятся в неволе, их судьба пока неизвестна.

В понедельник, 28 июня, из плена российских военных удалось освободить Голопристанского городского главу Александра Бабича и Станиславского сельского главу Ивана Самойленко. Об этом сообщили в Ассоциации городов Украины.

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Бабича похитили 28 марта. Оккупанты обвинили его в отказе сотрудничать.

Самойленко попал в плен 24 июня при выезде вместе с работниками-коммунальщиками на аварийный участок для ремонта электрической сети.

Представители Ассоциации городов Украины также подчеркнули, что еще четыре городских головы остаются в плену. В каком они состоянии и что с ними происходит сейчас – неизвестно.

Ранее Фокус писал о том, что российские военные похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева . Городской глава оставался в оккупированном областном центре после полномасштабного вторжения РФ.

Несколько ранее, в начале июня, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что из плена оккупантов удалось освободить главу Шевченковской громады Николаевской области Олега Пилипенко. Переговоры по его освобождению велись очень долго.