Прагнуть до єднання: ПЦУ та УПЦ підписали Декларацію розуміння (фото)

Представники духовенства мають єдиний погляд на засудження війни РФ проти України та "деструктивну позицію" Московської патріархії, яка служить Путіну.

Представник Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви (УПЦ) 5 липня зустрілися на території Софії Київської та узгодили Декларацію розуміння. Вона була надрукована на сайті ETHOS.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Проведенню зустрічі сприяло Міністерство культури й інформаційної політики, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті та Національний заповідник "Софія Київська". Представники духовенства підписали Декларацію розуміння, в якій йдеться про те, що обидві сторони прагнуть діалогу щодо перспектив єдності українського православ'я.

"Такий діалог сприятиме встановленню взаєморозуміння і налагодження відносин як між церковними громадами різних конфесій, так і між вірянами", — сказано в декларації.

Крім того, у церковному документі зазначається, що ПЦУ та УПЦ мають єдиний погляд на засудження війни РФ проти України та "деструктивної позиції" Московської патріархії, яка служить режиму Путіна.

Також сторони дійшли розуміння необхідності єднання для захисту України та єднання українського православ'я. До розуміння необхідності відмовитися від агресії, стереотипів, упередженості та мови ультиматумів у спілкуванні один з одним у громадському просторі.

"Ми визнаємо також можливі виклики, що стоять перед нами і потребують додаткових зусиль для їх подолання, зокрема різні підходи в наших спільнотах до практики зміни юрисдикції церковними громадами, до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо", — зазначається у декларації.

У документі також сказано, що діалог ПЦУ та УПЦ стане початком єднання, до якого приєднаються церковні громади, духовенство та "всі, кому не байдуже майбутнє духовності українського народу". Представники духовенства закликали своїх ієрархів розпочати діалог між ПЦУ та УПЦ до дня хрещення Київської Русі.

Нагадаємо, 27 травня УПЦ оголосила про повну самостійність та остаточне від'єднання від Російської православної церкви. Собор УПЦ також засудив війну, розв'язану Росією, закликав до переговорів і висловив незгоду з позицією Московського патріарха Кирила.

Раніше, 12 травня в УПЦ заявляли, що діяльність колишнього президента України Петра Порошенка та ПЦУ призвели до вторгнення РФ в Україну.