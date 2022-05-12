Діяльність Порошенка та ПЦУ спровокували вторгнення Росії в Україну, — УПЦ МП

У заяві Синоду сказано, що всі парафії УПЦ Московського патріархату моляться за мир та припинення війни виключно дипломатичним шляхом.

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Дії п'ятого президента Петра Порошенка щодо отримання Томосу та створення Православної церкви України призвели до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це йдеться у заяві Синоду УПЦ Московського патріархату.

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У документі сказано, що в Україні зараз розпалюється внутрішній релігійний фронт, який спрямований на ліквідацію Української православної церкви МП.

"Групою народних депутатів України, за надуманими та свідомо неправдивими звинуваченнями, були подані на розгляд до Верховної Ради України законопроєкти про заборону діяльності нашої Церкви. З сумом констатуємо, що всі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства Петра Олексійовича Порошенка та руйнівної ідеології так званої ПЦУ", — стверджують в УПЦ.

У заяві Синоду сказано, що політика п'ятого президента, яка була спрямована на здобуття Томосу та створення помісної української церкви, спровокувала повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України. Розв'язування Росією війни в УПЦ МП вважають гріхом і стверджують, що всі парафії моляться за збереження української державності та припинення конфлікту не військовим, а дипломатичним шляхом.

Можливу заборону діяльності Української православної церкви Синод назвав "національним самогубством", оскільки мільйонні громадян, які нині на фронті протистоять окупантам, є парафіянами цієї канонічної юрисдикції.

"У цей непростий час, коли наша Батьківщина і наша церква страждає від війни, а наші мужні воїни стоять на захисті державності України, всі ми повинні об'єднатися заради перемоги. Закликаємо всіх до посиленої молитви за Україну та її владу, за наших військовослужбовців та багатостраждальний народ "Нехай Всемилостивий Господь благословить світом нашу земну Батьківщину", — йдеться у заяві Синоду УПЦ МП.

Нагадаємо, 4 травня Конотопський мер Артем Семеніхін своїм розпорядженням заборонив діяльність УПЦ МП. Міський голова назвав Московський патріархат "агентурною мережею", яка загрожує національній безпеці України.

Слідом за Конотопом діяльність УПЦ МП заборонили у Броварах. За словами мера міста Ігоря Сапожка, під забороною будуть збори, мітинги, ходіння та інші масові заходи, що проводяться Московським патріархатом.