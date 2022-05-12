Деятельность Порошенко и ПЦУ спровоцировали вторжение России в Украину, — УПЦ МП

В заявлении Синода сказано, что все приходы УПЦ Московского патриархата молятся за мир и прекращение войны исключительно дипломатическим путем.

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Действия пятого президента Петра Порошенко в плане получения Томоса и создания Православной церкви Украины привели к полномасштабному вторжению ВС РФ. Об этом говорится в заявлении Синода УПЦ Московского патриархата.

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В документе сказано, что в Украине сейчас разгорается внутренний религиозный фронт, который направлен на ликвидацию Украинской православной церкви МП.

"Группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей Церкви. С унынием констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Алексеевича Порошенко и разрушительной идеологии так называемой ПЦУ", — утверждают в УПЦ.

В заявлении Синода сказано, что политика пятого президента, которая была направлена на получение Томоса и создание поместной украинской церкви, спровоцировала полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Развязывание Россией войны в УПЦ МП считают грехом и утверждают, что все приходы молятся о сохранении украинской государственности и прекращении конфликта не военным, а дипломатическим путем.

Возможный запрет деятельности Украинской православной церкви Синод назвал "национальным самоубийством", поскольку миллионны граждан, которые сейчас на фронте противостоят оккупантам, являются прихожанами именно этой канонической юрисдикции.

"В это непростое время, когда наша Родина и наша церковь страдает от войны, а наши мужественные воины стоят на защите государственности Украины, все мы должны объединиться ради победы. Призываем всех к усиленной молитве за Украину и ее власть, за наших военнослужащих и многострадальный народ. Пусть Всемилостивый Господь благословит миром нашу земную Родину", — говорится в заявлении Синода УПЦ МП.

Напомним, 4 мая мэр Конотопа Артем Семенихин своим распоряжением запретил деятельность УПЦ МП. Городской голова назвал Московский патриархат "агентурной сетью", которая угрожает национальной безопасности Украины.

Вслед за Конотопом деятельность УПЦ МП была запрещена в Броварах. По словам мэра города Игоря Сапожко, под запретом будут собрания, митинги, хождения и все другие массовые мероприятия, которые проводятся Московским патриархатом.