Стремятся к единению: ПЦУ и УПЦ подписали Декларацию понимания (фото)

Представители духовенства имеют единый взгляд на осуждение войны РФ против Украины и "деструктивной позиции" Московской патриархии, которая служит Путину.

Представитель Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви (УПЦ) 5 июля встретились на территории Софии Киевской и согласовали Декларацию понимания. Она была опубликована на сайте ETHOS.

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Проведению встрече поспособствовало Министерство культуры и информационной политики, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести и Национальный заповедник "София Киевская". Представители духовенства подписали Декларацию понимания, в которой говорится о том, что обе стороны стремятся к диалогу относительно перспектив единства украинского православья.

"Такой диалог будет способствовать установлению взаимопонимания и налаживанию отношений как между церковными общинами разных конфессий, так и между верующими", — сказано в декларации.

Кроме того, в церковном документе отмечается, что у ПЦУ И УПЦ единый взгляд на осуждение войны РФ против Украины и "деструктивной позиции" Московской патриархии, которая служит режиму Путина.

Также стороны пришли к пониманию необходимости единения для защиты Украины и единения украинского православья. К пониманию необходимости отказа от агрессии, стереотипов, предвзятости и языка ультиматумов в общении друг с другом в публичном пространстве.

"Мы признаем также возможные вызовы, стоящие перед нами и нуждающиеся в дополнительных усилиях для их преодоления, в частности, различные подходы в наших сообществах к практике изменения юрисдикции церковными общинами, к возможности совместного служения, признанию канонического статуса, таинств и т.д", — отмечается в декларации.

В документе также сказано, что диалог ПЦУ и УПЦ станет началом единения, к котором будут присоединиться церковные общины, духовенство и "все, кому не безразлично будущее духовности украинского народа". Представители духовенства призвали своих иерархов начать диалог между ПЦУ и УПЦ до дня крещения Киевской Руси.

Напомним, 27 мая УПЦ объявила о полной самостоятельности и окончательном отсоединении от Русской православной церкви. Собор УПЦ также осудил развязанную Россией войну, призвал к переговорам и выразил несогласие с позицией Московского патриарха Кирилла.

Ранее, 12 мая в УПЦ заявляли, что деятельность бывшего президента Украина Петра Порошенко и ПЦУ привели к вторжению РФ в Украину.