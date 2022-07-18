Верховна Рада заборонила примусово стягувати заборгованості за "комуналку"

За словами нардепа Олексія Гончаренка, "за" проголосували 287 народних обранців. Водночас закон про заборону на примусове стягнення комунальних платежів не можуть ухвалити вже третій місяць.

Верховна Рада проголосувала за закон, який забороняє на період воєнного стану примусово стягувати з фізосіб заборгованості з комунальних платежів. "За" проголосувало 287 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп та представник України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

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Такий закон дозволив би українцям менше думати про оплату комунальних послуг та ставити питання, з якої суми боргу подають до суду. Хай там як, Рада вже третій місяць намагається його прийняти й законодавчо на час війни заборонити стягувати з громадян заборгованості з оплати комунальних послуг.

У травні проєкт закону про внесення змін до низки чинних законів про примусове виконання судових рішень на час дії воєнного стану підтримали парламент, але президент наклав на нього вето. Пояснювалося це тим, що ухвалення закону може спричинити порушення пропорційності відносин між інтересами кредиторів і боржників.

Раніше Фокус розбирався у тому, як по українцях вдарив перехід до компанії "Нафтогаз". 10 млн побутових споживачів заднім числом стали клієнтами "Нафтогазу України". У травні громадяни переплатили попереднім постачальникам, заборгували новому та тепер змушені писати заяви на повернення грошей.

Водночас попри війну, що триває, банки продовжують вимагати платежі за кредитами.