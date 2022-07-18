Верховная Рада запретила принудительно взыскивать задолженности по "коммуналке"

По словам нардепа Алексея Гончаренко, "за" проголосовали 287 народных избранников. Вместе с тем, закон о запрете на принудительное взыскание коммунальных платежей не могут принять уже третий месяц.

Верховная Рада проголосовала за закон, запрещающий на период военного положения принудительно взыскивать с физлиц задолженности по коммунальные платежам. "За" проголосовало 287 народных избранников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп и представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

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Такой закон позволил бы украинцам меньше думать об оплате коммунальных услуг и задаваться вопросом, с какой суммы долга подают в суд. Как бы то ни было, Рада уже третий месяц предпринимает попытки его принять и законодательно на время войны запретить взыскивать с граждан задолженности по оплате коммунальных услуг.

В мае проект закона о внесении изменений в ряд действующих законов о принудительном исполнении судебных решений на время действия военного положения был поддержан парламентом, но президент наложил на него вето. Объяснялось это тем, что принятие закона может повлечь за собой нарушение пропорциональности отношений между интересами кредиторов и должников.

Ранее Фокус разбирался в том, как по украинцам ударил переход к компании "Нафтогаз". 10 млн бытовых потребителей задним числом стали клиентами "Нафтогаза Украины". В мае граждане переплатили предыдущим поставщикам, задолжали новому и теперь вынуждены писать заявления на возврат денег.

В то же время, несмотря на продолжающуюся войну, банки продолжают требовать платежи по кредитам.