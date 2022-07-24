"Точно не російська міна". Масі Найєм дав перше інтерв'ю після поранення на фронті (відео)

За словами громадського діяча, уламок від міни зламав йому кістку, яка тримала мозок. Лікарі замінили її титановою пластиною.

37-річний український правозахисник Масі Найєм дав перше відеоінтерв'ю після поранення та втрати ока.

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Адвокат розповів "Телебаченню Торонто", що почуває себе набагато краще, проте його побратим досі перебуває у лікарні.

Масі Найєм, який за власним бажанням мобілізувався до війська після початку повномасштабної російської агресії, разом з побратимом шукав, де можна було б збудувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець у випадку, якщо російські солдати зруйнують міст.

"Ми їхали за людиною, яка знала місцевість, заїхали на місце і хотіли вийти подивитись. Ми почали переставляти машину і в цей момент заїхали на міну. Один з моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг теж в лікарні, у нього стан важчий, ніж у мене. Після того, як ми підірвались, я намагався вийти з машини, вийшов і інший мій побратим допоміг нам в евакуації", — розповідає Масі Найєм, який унаслідок цього втратив око.

Правозахисник зізнався, що досі невідомо, на чиїй міні вони підірвалися. За його словами, швидше за все, це не російська міна, проте невідомо, чи це хтось спеціально її залишив чи вона була призначена для російських загарбників. Розслідування досі триває.

"Точно не російська міна була, бо росіяни на той момент туди ще не заходили. Чи наша була, але хто поставив, з якою метою поставив — це все розслідується, з часом буде зрозуміло … Комунікація в армії потребує покращення", — зізнався поранений захисник.

[ + – ] Масі Найєм дав перше відеоінтерв'ю

Тому головними проблемами української армії Масі Найєм наразі вважає погану комунікацію.

"Комунікація дуже важлива. Бо комунікація це про злагодження, це системність… Це можливо зробити, це реально зробити", — зазначив український адвокат.

За словами Найєма, осколок від міни зламав йому кістку, яка тримала мозок, і вона зараз замінена титановою.

"Найнебезпечніше полягало в тому, що певна гематома могла тиснути на мозок і це могло призвести до поганих наслідків", — зазначив адвокат.

Зокрема 37-річний адвокат закцентував увагу на важливості знання основ тактичної медицини — як для військових, так і для цивільного населення. Найєм зізнався, що не відчуватиме себе впевнено на фронті, якщо не зможе допомогти побратимам у випадку поранень, цього очікує і від своїх напарників

Також він подякував за безмежну підтримку від українського суспільства та зізнався, що з такими людьми цю війну не можливо програти.

"З таким суспільством, з такою підтримкою втрата ока не відчувається", — прокоментував підвищену увагу до своєї особистості з боку українців Найєм.

[ + – ] Масі Найєм втратив око на фронті Фото: Facebook

Нагадаємо, Масі Найєм показав перше фото після операції та подякував лікарям.

Також Фокус писав про інші подробиці щодо поранення 37-річного Масі Найєма.